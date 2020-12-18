دولة أوروبية تلجأ لتناول لبن الحمير لمواجهة كورونا: يقوي المناعة

تتصارع دول العالم نحو أي وسيلة يمكن أن تساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذهب البعض إلى بول البقر، وآخرون إلى بعض المأكولات، لكن الأغرب هذه المرة حليب الحمير.

وذكر تقرير لقناة «فرانس 24» الفرنسية، أن هناك حالة غير مسبوقة من الإقبال على حليب الحمير، سادت في دولة ألبانيا، مع ذيوع معلومات غير موثقة، تفيد بأنه يساعد في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، والحماية من الوباء.

سعر حليب الحمير:

والأغرب أن سعر حليب الحمير مرتفع للغاية في ألبانيا إذ يلغ نحو 50 يورو للتر الواحد، إلا أن ذلك لم يمنع من الإقبال عليه رغم أن ألبانيا بلد أوروبي يعاني ميعيشيا إذ لا يتجاوز متوسط الأجر الشهري للمواطن 400 يورو، أي أن لتر حليب حمير واحد يعادل ثمن الأجر الشهري.

ويلقى حليب الحمير إقبالا كبيرا بالرغم من سعره المرتفع إلى 50 يورو لليتر الواحد في بلد بالكاد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه 400 يورو.

زيادة الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة

ونقلت فرانس 24 عن مواطن ألباني يدعى إلتون كيكيا قوله إنه ترك قبل سنتين عمله في مجال الصحافة ليتفرغ للعمل في مزرعة صغيرة تتبع عائلته.

وقال المواطن الألباني إن هناك ارتفاع للطلب على حليب إناث الحمار، وفد تزايد الطلب مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من 45 ألفا حالة إصابة.

ورما يشكل توفير العرض من حليب الحمير إشكالية في ألبانيا، إذ أن إنتاج ألبان الحمير أمرا هامشيا لا يتم إلا في مزرعيتن فقط بهام بضعة عشرات الحمير وهو أمر قد يسهم في رفع سعر اللبن إعمالا لقوانين العرض والطلب.

قريب من حليب الأمهات

وتشهد أعداد الحمير في ألبانيا ترجعا كبيرا إذا لا يتجاوز عدد الحمير 50 ألفا، بسبب التصحر في الريف والتمدد الحضري والاعتماد على أنماط الزراعة الحديثة، ومن ثم فإن هذا التراجع ربما ينعكس على سعر لبن الحمير بالزيادة.

ويعتقد الألبان أن لبن الحمير قريب من حليب الأمهات، وأنه يجتوي مجموعة متنوعة من المغذيات والفيتامينات التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا من خلال تقوية المناعة.