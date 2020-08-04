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محمود مسلم

ألبانيا ترحل داعشيا خطط لاستهداف منشآت أمريكية بألمانيا

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(أ.ش.أ)
04:56 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
ألبانيا ترحل داعشيا خطط لاستهداف منشآت أمريكية بألمانيا

ألبانيا ترحل داعشيا خطط لاستهداف منشآت أمريكية بألمانيا

رحلت ألبانيا مواطنا طاجيكيا متهما بالانتماء لخلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خططت لتنفيذ هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أنه تم احتجاز المشتبه به فور وصوله إلى مطار "فرانكفورت" الألماني أمس الاثنين، موضحة أنه أسس مع مشتبهين آخرين خلية بألمانيا في يناير من العام الماضي، وكان هدفهم في البداية مقاتلة حكومة طاجيكستان ثم قرروا تنفيذ هجمات في ألمانيا ضد منشآت أو أفراد أمريكيين.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المشتبه به في ألبانيا في 29 أبريل الماضي.

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