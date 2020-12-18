مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

تختلف مواقيت الصلاة باختلاف اليوم والمحافظة، فتتغير بين الحين والآخر، وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الإلكتروني.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:56

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:26