مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر

قد تتغير مواقيت الصلاة بين الحين والآخر ولكنها تتغير بشكل طفيف للغاية، وعليه تقدم "الوطن"لقرائها مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 13 نوفمبر، في عدد من المحافظات وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:51

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:20

اتباع الإجراءات الاحترازية بالمساجد

وتستعد المساجد على مستوى الجمهورية اليوم لصلاة الجمعة، من خلال تطهير وتعقيم ساحات الصلاة مع التاكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف، حرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

كما شددت الأوقاف على ضرورة ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع الحفاظ على المسافات التي توضحها إدارة المسجد والتي ستحدد أماكن المصلين، إضافة لضرورة اصطحاب المواطن لسجادة الصلاة الخاصة به، وأن فتح المساجد سيكون قبل الصلاة بـ10 دقائق وسيتم غلقه فور الانتهاء، مع الالتزام بالوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق فقط، فضلًا عن أنّ الوضوء سيكون في المنزل لا المسجد.