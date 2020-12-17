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عاجل.. السيسي: خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي

الرئيس يؤكّد مساندة مصر لجهود فرنسا في الحد من انتشار كورونا

كتب:

محمد أبو عمرة
12:42 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
الرئيس السيسي والرئيس ماكرون

الرئيس السيسي والرئيس ماكرون

تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعافي وشفاء نظيره الفرنسي مانويل ماكرون من فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودوّن الرئيس السيسي قائلًا: «خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا».

وأكّد رئيس الجمهورية، مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء، مختتمًا تدوينته بالدعاء لجميع الشعوب، قائلًا «حفظ الله جميع شعوب العالم».

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