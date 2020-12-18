خطوة بخطوة.. كيف تعيش مع مصاب فيروس كورونا في منزل واحد

شهد الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر الأيام القليلة الماضية، ارتفاع في عدد مصابي الفيروس، وحذّرت وزارة الصحة والسكان من ارتفاع الأعداد خلال شهري يناير وفبراير خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدة استعدادها لكافة سيناريوهات الفيروس في الموجة الثانية، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيف تعيش مع مصاب فيروس كورونا في منزل واحد؟، وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وأضافت «الصحة»، أن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي للمصاب بفيروس كورونا المستجد، وجود المريض في غرفة خاصة سواء شباب أو كبار سن، مشيرة إلى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج و شرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه: «يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمامًا خاصًا، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة».

الصحة: شخص واحد يقدم للمصاب الأكل وهو يرتدي الكمامة

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يجب تواجد شخصًا واحدًا من الأصحاء غير مُسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، بجانب منع الزيارات.

كما كشفت وزارة الصحة عن بروتوكول العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تظهر عليها أعراض بسيطة، متابعة: يتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: «هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصًا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي».

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت خروج 200 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى اليوم، كما تواصل وزارة الصحة رفع كافة الاستعدادات القصوي داخل المستشفيات ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة.