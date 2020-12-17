تزامنا مع ارتفاع إصابات كورونا.. «الصحة» توجه نصائح مهمة لطلاب المدارس

أثيرت الفترة الأخيرة عدد من الطلبات من أولياء الأمور بإلغاء المدارس خاصة مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية ودخول فصل الشتاء، وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم إلغاء المدارس والاستمرار في العملية التعليمية خاصة بعد وضع خطة وقائية مشتركة مع وزارة الصحة لحماية الطلاب لضمان عام دراسي آمن، ووجهت وزارة الصحة والسكان بعض الرسائل المهمة، خاصة للأطفال في المدارس والمتعلقة بغسل يدي الطفل، ويستعرضها «الوطن» في هذا التقرير..

- يجب على الطفل عند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها غسل يديه جيدا.

- غسل اليدين بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية وعند الوصول إلى المدرسة وقبل وبعد تناول الطعام.

- غسل اليدين بعد السعال أو العطس وقبل مغادرته للمدرسة وبعد اللعب في الخارج.

وزيرة الصحة تشيد بالتجربة التضامنية بين الدول لتوفير مصل لفيروس كورونا

وأشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتجارب التضامنية بين دول العالم لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، والتي شاركت بها 4 دول عربية (مصر، الإمارات، الأردن، البحرين) لأول مرة في الوطن العربي وأُجريت على 45 ألف مشارك تحت شعار «من أجل الإنسانية»، قائلة: «إن التشارك بين الدول العربية أصبح سببًا في إيجاد واحدًا من اللقاحات الفعالة لفيروس كورونا المستجد»، كما دعت إلى ضرورة سرعة نشر نتائج التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة في المجلات العلمية، كما تم سابقًا نشر نتائج ما قبل التجارب الإكلينيكية وكذلك في مرحلتها الأولى والثانية، لتعظيم الاستفادة منها.

ويذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، توجهت صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان عن مستجدات الفيروس وصلت نسب الشفاء إلى 84.4%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة