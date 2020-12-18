بعد إعلان الاتحاد.. إطلاق التطعيم ضد كورونا في إسبانيا 27 ديسمبر

تطلق إسبانيا حملة لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في 27 ديسمبر الجاري، وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيبدأ حملات التطعيم مع لقاح فايزر-بايونتيك بين 27 و29 ديسمبر الجاري.

وستبدأ إسبانيا حملة التطعيم مع أكثر الأشخاص ضعفا أو عرضة للفيروس مثل نزلاء دور العجزة والطواقم الطبية.

وأشار وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، اليوم، إلى أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، أي غداة حصولها على أولى جرعات اللقاح، وفقا لما ذكرته شبكة فرانس 24 الفرنسية.

وقال إيا، إن توافر اللقاح يعني بداية نهاية الجائحة وليس النهاية، وأضاف الوزير الإسباني: «يجب أن نبقى يقظين»، داعيا الإسبان إلى الحذر الشديد خلال أعياد نهاية السنة.

وتسعى الحكومة الإسبانية، إلى تطعيم 15 إلى 20 مليون نسمة من أصل 47 مليونا عدد السكان الإجمالي بحلول مايو أو يونيو المقبليين من بينهم 2.5 مليون شخص بحلول نهاية فبراير المقبل.

ويأتي الإعلان الإسباني، بعدما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم مع لقاح فايزر-بايونتيك بين 27 و29 ديسمبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خضع للعزل حتى 24 ديسمبر الجاري بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكورونا، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني في بيان، إن سانشيز سيجري فحص كورونا كما سيخضع للحجر الصحي حتى 24 ديسمبر الجاري، بعد أن التقى الرئيس الفرنسي الاثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.