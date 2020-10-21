إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز مليون حالة

تجاوزت إسبانيا، اليوم الأربعاء، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، بتسجيلها 1.0005.295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة، باتت إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وسجلت إسبانيا 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أنظمة المستشفيات في القارة الأوروبية لخطر الانهيار تحت وطأة تزايد أعداد المصابين بكوفيد-19، ما وضع القارة مجددا في أتون الجائحة العالمية.

وبعد أن عادت حالات الإصابة للزيادة المطردة، رغم السيطرة عليها إلى حد كبير بعمليات عزل عام غير مسبوقة في مارس وأبريل، عبّرت سلطات الدول الأوروبية من بولندا شرقًا وحتى البرتغال غربًا عن قلقها المتنامي من الأزمة الطاحنة التي تواجه البنية التحتية الصحية.

ومع زيادة عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات لعلاجها من كورونا، ينصب الاهتمام على وحدات الرعاية المركّزة التي تحملت في الموجة الأولى من الجائحة ما يفوق طاقتها.

ويقول المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إن نحو 19 في المئة من مرضى كوفيد-19 يحتاجون لنقلهم إلى المستشفى، ومنهم نحو ثمانية في المئة قد يحتاجون للعناية المركّزة، لكن تلك النسب تتفاوت بشدة في أنحاء القارة وداخل كل دولة.

سلّطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، على إعلان الحكومة الإسبانية استعدادها لتكثيف الإجراءات، للسيطرة على ما اعتبرته موجه ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة مدريد، بينها تفعيل قيود جديدة في معظم أنحاء المدينة استجابةً لتزايد الإصابات.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير لها نشرته في هذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني، أنّه مع تسجيل أعلى معدل للعدوى في أوروبا، أدخلت الحكومة المحلية في مدريد ضوابط التنقل على نحو 850 ألف نسمة -معظمهم في المناطق الجنوبية الفقيرة- والذين يمثلون 13% من سكان المنطقة، ونحو 24% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا.