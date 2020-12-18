صاحب مشروع لاستخلاص سموم العقارب: يستخدم في تصنيع الأمصال

قال محمد حمدي بشتة، صاحب مشروع لاستخلاص سموم العقارب وتصديرها للخارج، إن بداية معرفته بهذا المشروع كانت عن طريق أحد الـ«كورسات» التدريبية، وسمع عن أهمية السموم الطبية واستخداماتها في دول أوروبا وأمريكا، وهذا كان سببا في تغيير حياته، إضافة إلى رغبته في أن يكون لديه نشاط حر في استخلاص السموم وتوفيره للجهات الطبية، وتصنيع المصل المضاد لسموم العقارب.

البحث عن العقارب

وأضاف «حمدي» في لقاء هاتفي مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أنه بدأ البحث عن أماكن تواجد العقارب وطريقة الحصول عليها، ووجد العديد من الصعوبات والتحديات، حتى وصل إلى أحد الصيادين الذين يعملون في هذا المجال، وأخذ منه 100 عقرب، وكان ذلك بهدف التجربة والتعامل مع العقارب، وكسر حاجز الخوف أو الرهبة من التعامل مع العقارب.

استخلاص جرام واحد من السم

وتابع صاحب مشروع استخلاص سموم العقارب وتصديرها للخارج، أن الموضوع صعب جدا في استخلاص السم، ولاستخراج جرام واحد من سم العقارب فإن الأمر يختلف من نوع إلى آخر، وأحد الأنواع يحتاج إلى 1700 عقرب لاستخراج جرام واحد من السم، ويستغرق الأمر من 30 يوما إلى 40 يومًا.

استخدامات سم العقارب في التصنيع

وأوضح أن سموم العقارب تستخدم في تصنيع أمصال لدغات العقارب، وهو يصنع أساسا من السم، والبند الثاني هو الصناعات الدوائية والطبية، خاصة التي لها تأثير على المناعة، إضافة إلى استغلال هذه الثروة بطريقة كريمة، مع الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم تفريخ العقارب وإعادة العقارب الصغيرة إلى الطبيعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد أيضا في زيادة حجم الصادرات من مصر إلى مختلف دول العالم ما يؤدي إلى زيادة العملة الصعبة.