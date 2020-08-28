4 جامعات تعلن 30 منحة مجانية عبر برنامج "مصر تستطيع"

قدم عدد من الجامعات 30 منحة مجانية من خلال برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "DMC".

وتستعرض "الوطن" المنح المجانية المقدمة والجامعات المقدمة لها، وفقا لما أعلنه رؤساء الجامعات بالبرنامج، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المنح الدراسية من جامعة نيو جيزة

أعلن الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة إهداء 10 منح لبرنامج مصر تستطيع، موضحا أن الطالب يستطيع التقديم على المنح من خلال الدخول على الموقع الرسمي للكلية وكتابة "مصر تستطيع".

منح جامعة أكتوبر للمتفوقين وأبناء الشهداء

أعلن الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، إهداء برنامج "مصر تستطيع" 10 منح مجانية، تنقسم إلى 5 منح للمتفوقين و5 لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، موضحا شروط الحصول على المنح وهي الحد الأدنى وتجاوز امتحانات القبول، وذلك لكليات الطب والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والاقتصاد والإدارة واللغات والفنون التطبيقية والسياحة والإعلام، وأضاف أنه يجرى إعلان المنح على موقع الجامعة مع الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

منح الجامعة البريطانية المجانية

أعلن الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إهداء برنامج "مصر تستطيع" 5 منح في كليات الهندسة والحاسب والاقتصاد والقانون والإعلام والتمريض، موضحا أنه يشترط النجاح في امتحانات القبول في امتحان اللغة الإنجليزية والقدرات، للحصول على تلك المنح.

المنح المجانية من الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إهداء برنامج "مصر تستطيع" 5 منح مجانية في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بقيمة 2 مليون جنيها، قائلا "الطالب الفائق هو طالب الثانوية العامة تقديره سنحسبه بـ50%، ونتيجته في امتحان القبول 50%، فإذا كان حاصلًا على 97% في الثانوية أو 95% مثلًا، و80% في امتحان القبول، سنجمع النسبتين ونقسمهما على 100، بعد أن يكتب في الرغبات اسم الكلية، ثم يخوض امتحان القبول".