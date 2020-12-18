حمو بيكا يستعرض سيارته الجديدة: قسطها 70 ألف جنيه في الشهر

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، شراء سيارة مرسيدس جديدة لتنضم لقائمة السيارات الخاصة به، ونشر «بيكا» صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع صاحب معرض سيارات، وكتب: «يارب استرها علينا حبيبي وأبويا الحاج عادل جودة»، واستكمل حديثه بوضع شكل العين الزرقاء للدلالة على تحصنه من الحسد.

يذكر أن السيارة التي كشف بيكا عن شرائها يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه، حيث يدفع 70 ألف جنيه كـ قسط شهري.

وكان بيكا دخل في شجار عنيف مع زميله المطرب الشعبي عمر كمال خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفض الأخير المشاركة في غناء إحدى الأغنيات الخاصة بمحل ملابس عرائس، ما أدى إلى خروج بيكا لوسائل الإعلام والتقليل منه ومهاجمته على أنه كان أول من قدّم له يد العون وسبب رئيسي فى شهرته إلا أنه تخلى عنه بعد أن حقق نجاحًا في عام 2020.

كما كشف «بيكا» خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مشكلته مع نقابة المهن الموسيقية في طريقها للحل، بعد أن كان قد حٌكم عليه بالسجن بسبب اقتحامه للنقابة، مؤكدًا على أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة لكي يتم قبوله بالنقابة.

ويواصل مغني المهرجانات، مشاركته في مسلسل ملوخية بالتريند، وهو عمل درامي سيتم اذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، كما أنه سيشارك كـ ضيف شرف في مسلسل بيت العيلة الذي من المقرر أن يتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ويعرض عبر القنوات الفضائية مع عام 2021.