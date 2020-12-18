أخصائي جهاز هضمي: أعراض الموجة الثانية من كورونا تشبه النزلة المعوية

قال الدكتور محمد خورشيد، رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن الموجة الثانية من كورونا قد تتحول فيها الأعراض من الجهاز التنفسي إلى الجهاز الهضمي وتحمل أعراض مشابهة للنزلة المعوية، مثل القيء المستمر والإسهال وارتفاع درجة الحرارة التي لا تستجيب للانخفاض بأدوية الخافضة للحرارة، ما يجعل المسحة التي يقوم بها المصاب سلبية، موضحًا أن ذلك يشكل خطورة لأننا في هذة الحالة لا يمكننا اكتشاف الفيروس، ولكن المطمئن أن حدة الإصابة بالفيروس أضعف مما سبق.

خورشيد: الحكومة رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة

وتابع «خورشيد» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، أننا لم ننتهي بعد من الموجة الأولي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الحكومة رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، كما تم عمل مراكز رصد لحصر الحالات والتجهيز للعلاجات حتى مع تزايد الحالات والوقاية منها كان هناك تعاون مع أكثر من دولة ومركز علاجي على مستوى العالم، وبالفعل تم الحصول على اللقاح الصيني ووصول أولى الشحنات إلى مصر.

وانطلقت فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير «إيدج»، تحت عنوان «كوفيد 19 من أمراض الصدر إلى أمراض الجهاز الهضمي»، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وشركة اسينو للأدوية، وترأس المؤتمر الدكتور محمد خورشيد أخصائي الجهاز الهضمي والكبد ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، بمشاركة دكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا وبحضور نخبة كبيرة من كبار أطباء الجهاز الهضمي في مصر والوطن العربي.

وقال الدكتور محمد علاء، مدير عام الشركة المشاركة في المؤتمر، إن دخول الشركة للسوق المصري يهدف إلى المشاركة في تحسين صحة المريض المصري ولاسيما مريض ارتجاع المريء، كخطوة أولى لتواجد الشركة مع وجود أكثر من خطة لتوفير أدوية تخدم المريض المصري، خاصة أدوية الأمراض المزمنة بمختلف أنواعها.

وناقش المؤتمر الحديث عن فيروس كورونا المستجد وتحول أعراضه للجهاز الهضمي، كما تناول مناقشة مستقبل أمراض الجهاز الهضمي المناعية في جمهورية مصر العربية إلى جانب الحديث عن ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية، فضلا عن الحديث عن «كوفيد 19»، حيث الأعراض والأسباب ومراحل تطور المرض في الموجة الثانية عالميا بأعراض مختلفة عن الموجة الأولى واحتمالية انتقالها من الجهاز التنفسي والصدر إلى الجهاز الهضمي.