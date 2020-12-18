مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم، في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمع ديني، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضا.

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.