في شهرين.. وفاة 7 معلمين ومديري مدارس بالبحيرة بكورونا

منذ بدء الدراسة قبل شهرين، أعلنت مديرية التعليم بالبحيرة، عن خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء، وفرضت إجراءات احترازية صارمة، إلا أن «كورونا» رفض الاستسلام، وأوقع ضحايا بين صفوف المعلمين، ليتوفى 7 معلمين، بينهم مديري مدارس، بعدما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

كانت البداية حينما شهد قطاع التعليم بالبحيرة، وفاة 3 مديري مدارس، وهي، أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، والمدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، وجميعهم أصيبوا بكورونا.

وعقب ذلك، توفى إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كان يخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وتوفى السبت الماضي، محمد عطية الشرقاوي، معلم رياضات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى عزل كفر الدوار.

وتوفى في نفس اليوم، الشيخ شريف شعبان عبد الهادي، مدرس القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية بالمعهد الأزهري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن عمر يناهز 38 عاما، داخل مستشفى عزل كفر الدوار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كما قدمت التربية والتعليم بالبحيرة، شهيدة جديدة من ضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية بكفر الدوار، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعى المعلمون والإداريون الفقيدة على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها معلمة من الزمن الجميل.

وتوفيت صباح اليوم الجمعة، السيدة ألفت الوكيل، مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعدما أصيبت به منذ أكثر من أسبوعين، حيث لجأت إلى الحجر الصحي بالمنزل، واشتدت عليها أعراض المرض وانتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم متأثرة بمرضها.