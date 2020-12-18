وصول شحنة أدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي «كورونا»

وصلت إلى الخرطوم مساء اليوم، شحنة من الأدوية، مُقدمة من مصر إلى السودان، للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بصحبة وفد طبي مصري، برئاسة الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة، رئيس هيئة الإسعاف.

وكان في استقبال الوفد المصري وشحنة المساعدات، في مطار الخرطوم الدولي، حسام عيسى سفير مصر في السودان، وطاقم السفارة المصرية، ومن الجانب السوداني الدكتور بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية، وقيادات الوزارة.

وقال السفير عيسى، في تصريحات صحفية، إن وصول الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة، إلى السودان اليوم يمثل حلقة أخرى من حلقات التعاون الثنائي المصري – السوداني، في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الطبي، الذي يعد أحد الأرصدة الرئيسية للتعاون بين البلدين.

وأضاف «عيسى»، أن هناك 10 منح للزمالة في الجامعات المصرية، مقدمة للأطباء السودانيين، لأن وجود أطباء سودانيين من خريجي الجامعات المصرية رصيد نفخر به في مصر، وأحد الجسور الرئيسية بين الدولتين، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور ستتم مناقشتها بين المختصين في وزارتي الصحة في البلدين، بعد غد الأحد، عن طريق الفيديو كونفرنس.

من جانبه، قال مستشار وزيرة الصحة، إن الوفد المصري يصطحب اليوم شحنة من الأدوية لعلاج المصابين بكوفيد 19، في إطار استمرارية التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن بعد غد الأحد سيحدث تنسيق بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة المصرية القائمة على وضع بروتوكول علاج الفيروس ووزارة الصحة في السودان، عبر ورشة عمل افتراضية لمناقشة بروتوكول الذي توصلنا إليه في مصر، وتتبعه المستشفيات في علاج حالات الإصابة بالكوفيد.

بدوره، قال الدكتور المقبول: «وصلتنا اليوم أدوية نحن في أمس الحاجة لها، وستكون خير دعم لنا في مجابهة الموجة الثانية»، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يعكس العلاقة الطيبة بين البلدين، معربًا عن شكره لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، ووزارة الصحة، والسفارة المصرية في السودان.