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مصر تعزي السودان في ضحايا اعتداء «جبل أبو طيور» على حدود إثيوبيا

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الوطن
03:27 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

تقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء أول أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، حول منطقة «جبل أبو طيور»، المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وأكّدت مصر، حسب بيان أصدَرته وزارة الخارجية اليوم، مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنَّها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

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