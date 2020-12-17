مصر تعزي السودان في ضحايا اعتداء «جبل أبو طيور» على حدود إثيوبيا

تقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء أول أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، حول منطقة «جبل أبو طيور»، المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وأكّدت مصر، حسب بيان أصدَرته وزارة الخارجية اليوم، مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنَّها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.