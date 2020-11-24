فرص ضخمة للتجارة مع السودان بعد اعتزام زيادة التبادل مع مصر لـ"أضعاف"

تمثل السوق السودانية فرصة كبيرة للتجار المصريين خلال الفترة المقبلة، عقب اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تسهيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين مع كبار مسؤولي السودان، على هامش زيارته رفيعة المستوى التي أجراها في شهر أغسطس الماضي على رأس وفد حكومي ضم عدد من الوزراء والمسئولين، بتكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما صرحت مصادر حكومية لـ"الوطن".

وبلغت قيمة الزيادة في صادرات البلدين لبعضهما ما يناهز 10.4% خلال عام 2019، حسبما صرَّحت "المصادر"، موضحة أن إجمالي قيمة صادرات وواردات البلدين مع بعضهما سجل 10.5 مليار جنيه خلال العام المنقضي.

وأكدت دراسة بعنوان: "العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان"، أعدتها بثينة فرج، مدير تنفيذي بإدارة تحليل المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والتي جاءت ضمن دورية "آفاق استراتيجية" الصادرة عن "معلومات الوزراء"، أن "مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التي تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما".

وأسفرت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان عن اتفاق لوضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية، بحسب الدراسة، لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.

ويُعزز من فرص التعاون أيضاً بين البلدين، اتجاه مصر نحو تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية في مجالات التعاون الاقتصادي، والبنية التحتية، والربط الكهربائي، بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والصناعة، والري، كما أوضحت الدراسة.

وتستعرض "الوطن" في السطور الآتية أهم المنتجات التي يستوردها السودان من مصر، والعكس، والتي تمثل فرصة للتجار لمزيد من التبادل التجاري بينهما، بحسب الدراسة، وجاءت تلك البنود كالآتي:

أكثر صادرات مصر للسودان

1- المنتجات البلاستيكية.

- صدرَّت "القاهرة" لـ"الخرطوم" منتجات بلاستيكية بقيمة 81.4 مليون دولار، أي ما يناهز مليار وربع المليار جنيه بسعر الصرف السائد اليوم.

- زادت قيمة وحجم تلك الصادرات من 76.7 مليون دولار خلال عام 2018 لـ81.4 مليوناً في 2019.

- %6.1 نسبة زيادة صادرات مصر من هذا البند للسودان، بما يوازي 4% من صادرات مصر من المنتجات البلاستيكية للعالم.

2- الحديد والفولاذ:

- صدَّرت "القاهرة" لـ"الخرطوم" "حديد وفولاذ" بقيمة 50.8 مليون دولار خلال 2019، بما يوازي، 793 مليون جنيه.

- شهد هذا البند انخفاضاً في الصادرات خلال 2019 عن عام 2018 بقيمة 30.1%.

3- الأسمدة:

- بلغت قيمة صادرات هذا البند 41.8 مليون دولار خلال عام 2019، بما يوازي 652 مليون دولار.

- شهدت صادرات مصر من الأسمدة زيادة كبيرة خلال العام الماضي بنسبة 568.8% عن عام 2018.

4- الزجاج والأواني الزجاجية:

- احتلت صادرات مصر من هذا البند المركز الرابع بقيمة 29.4 مليون دولار.

5- المنتجات الصيدلانية:

- جاءت صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية للسودان في المركز الخامس بـ26.1 مليون دولار.

6- المواد النسيجية:

- أصبحت قيمة الصادرات من هذا البند 24.3 مليون دولار.

7- الورق والورق المقوى:

- 17.2 مليون دولار.. إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند للسودان.

أكثر واردات مصر من السودان

1- البذور والفواكه الزيتية:

- استوردت مصر من السودان من هذا البند بقيمة 83.9 مليون دولار، بما يوازي مليار و310 ملايين جنيه.

2- الحيوانات الحية:

- احتلت المركز الثاني من الواردات بقيمة 45.9 مليون دولار، بما يشكل 22.2% من إجمالي صادرات السودان لمصر.

3- القطن:

- بلغت قيمته 45.5 مليون دولار خلال عام 2019.

4- اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل:

- سجلت قيمتها نحو 26.8 مليون دولار خلال العام الماضي.