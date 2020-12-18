مطربو العربية الفصحي: «لغة ليها سحر واختلاف»

خصص برنامج «مساء DMC» إحدى فقراته للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وفيها تم استضافه عدد من مطربي الوطن العربي الذين أنشدوا بعض أغانيهم بـ«لغة الضاد».

تقول الفنانة فايا يونان، مطربة سورية، إنه لم يتحمس عدد كبير من المنتجين أو شركات الإنتاج لإنتاج أغنية باللغة العربية الفصحي، حيث إنها تعشق الفصحى كونها اللهجة التي تجمع كافة العرب وتوحدهم، «لغة ليها سحر مختلف».

فايا يونان: نهتم بالتفاصيل الدقيقة للأغنية

وأضافت «يونان»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلاميين آية جمال الدين وأحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أنها وفريق عملها دائما ما يهتمون بالتفاصيل الدقيقة الخاصة باللغة العربية الفصحي في الغناء، حيث حظى الغناء بتلك اللغة على اهتمام قطاع كبير من المواطنين حول العالم.

فيما قالت نور خان، مطربة مصرية، إن أغاني الكارتون الذي كانت تستمع إليها وهي صغيرة، هي السبب الرئيسي في الغناء باللغة العربية الفصحى مثل أغاني مسلسلات «القناص، أبطال الديجيتال، كونان».

مطربة مصرية: أدرس النحو لتطوير آدائي

وأضافت «خان»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو بالبرنامج أن اللهجة العربية صعبة في القواعد والحروف، حيث إنها وحتى الآن تقوم بدراسة النحو حتى تستطيع تقديم الأغاني بشكل صحيح لا خطأ فيه.

وأوضحت أن هناك بعض الأشخاص ممن ينظرون إلى القصائد والأشعار على كونها فكرة «صعبة» تؤدي إلى عزوف عدد كبير من المطربين عن آداء ذلك.

مطرب مغربي: فكرة الفرقة قائمة على الطريقة الصوفية

وقال عبدالله المنصور بن عربي، مطرب مغربي، إن فرقة بن عربي تم تأسيسها على يد شقيقه الأكبر، وقامت الفكرة الخاصة بالفرقة بناء على الطريقة الصوفية.

وأضاف «بن عربي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو بالبرنامج أن أكثر الجماهير استماعا للموسيقي الصوفية هم الشعب المصري، كما أن هناك عدد كبير من الشباب يقبلون على سماع أنواع جديدة ويجب العودة مرة أخرى لسماع الأغاني القديمة المتجددة.