الصور الأولى لتجهيزات رالي السيارات الكهربائية بمنطقة الاهرامات

ينطلق غدا الأحد، رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع، والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بمشاركة 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر.

ويأتي الرالي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والددكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، وأحمد طه مساعد وزير الصناعة نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس شركة النصر للسيارات نائبا عن وزير قطاع الأعمال.

19 فريقا في السباق النهائي غدا بحضور عبدالغفار والمتيني وصقر

قام بالتسجيل في المسابقة 30 فريقا، استطاع 19 فريقا، منهم الوصول للسباق النهائي، وقد شهدت التحضيرات الاستباقية ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة، حيث تم إجراء من 2-5 مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق.

وشملت التحضيرات فحصا متعمقا للسلامة في الموقع ودعما فنيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من الجدير بالذكر أن 65٪ من مكونات السيارة (صنع في مصر) و40٪ من مكونات السيارة قام بتصنيعها الطلاب أنفسهم.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن في وقت سابق، أسماء الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في مسابقة رالى القاهرة الـدولى للســـــيارات الكهربائية 2020، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ودعا وزير التعليم العالي، رؤساء جامعات الفرق الفائزة، بضرورة توفير الدعم للطلاب وتذليل الصعوبات، موضحا أن الشباب يمثلون الأمل في دخول مصر صناعة السيارات الكهربائية، موضحًا أن مصر مؤهلة للالتحاق بثورة السيارات الكهربائية.