شوقي علام: الكلب قد يكون سببا في الدخول للجنة ولا يجوز قتله

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يجوز قتل الكلاب في أي حال من الأحوال إلا بعد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة، ثم بعد ذلك إن كان ولابد فالأمر يخضع لإجراءات طبية معينة، مؤكدا أن ما يحدث في الشوارع والتعامل العنيف دون مبرر مع الكلاب أو غيره في الحقيقة مع العبث، حيث إن الكلاب أمة من الأمم، وجاء الإسلام بالرحمة به، وقد يكون سببا في الدخول للجنة.

رجل دخل الجنة بسبب كلب

وأضاف «شوقي»، خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه عندما جاء رجل ونزل في بئر يأخذ منه ماء وشرب لشدة عطشه في مكان ليس فيه ماء فوجد كلبا يلهث، فقال: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ بي من العطش، ورق قلب هذا الرجل للكلب، فنزل بخفه وملأه وشرب الكلب، فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، بسبب هذا العمل، لذا نتعامل مع الكلب وأي حيوان بأنه أمة من الأمم.

وأكد أنه من المحرم شرعا قتل الحيوانات، إلا لما نص عليه الشرع الشريف، وهم 5 حيوانات تقتل في الحل والحرام، وذكر منها الكلب العقور، لكن حتى في حالة قتل الكلب العقور فلا يتم بشكل همجي، وإنما بصورة حضارية، والرسول صل الله عليه وسلم يقول، «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة»، ويجب القتل بصورة حضارية وفقا للمصحات الطبية.

وأكد أن الشرع عندما ينهى عن طعام معين من هذا الحيوان، فلا يعني أنه نجس، بل أمر شرعي تعبدي عند المالكية، لافتا إلى أن المالكية هي المدرسة المصرية، والقائمة على التيسير، ولا حرج لأي شخص في التعايش مع الكلب، ولعابه غير ناقض للوضوء، ولا حرج في الصلاة إذا مس لعاب الكلب الملابس.