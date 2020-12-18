أحكام بالسجن المشدد والمؤبد بحق 6 عناصر إرهابية في لبنان

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالسجن المشدد وحتى الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق 6 أشخاص يحملون الجنسيتين الفلسطينية واللبنانية، لإدانتهم بالانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وتضمن حكم المحكمة العسكرية الصادر، برئاسة العميد منير شحادة، معاقبة أحد المتهمين ممن يحملون الجنسية الفلسطينية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة متهمين فلسطينيين آخرين بالسجن لمدة سنتين، وعاقبت غيابيا 3 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية، أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد المواطنين الآمنين والاستيلاء على أموالهم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وخوض معارك عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، أصدرت، أمس الخميس، أحكاما على الفنان فضل شاكر، بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، وقررت المحكمة، إصدار حكمين غيابيين ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة «أحمد الأسير» لفترة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

بينما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله مجموعة الأسير المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.