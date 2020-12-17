شاهد.. فيديو تسبب في الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 سنة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد تغير وجه الفنان فضل شاكر من الغناء إلى تمويل الجماعات الإرهابية في لبنان، وما تلى ذلك من قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة بإصدار حكمين غيابيين في حقه، بينها السجن 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.

وتسبب فيديو نشر عبر موقع يوتيوب، في حبس فضل شاكر، الذي ظهر وهو يفتخر بقتل شخص ومستخدمًا عبارات بذيئة داخل الفيديو، قائلا: «قتلنا فطيستين، و16 جريحًا منهم الله يزيدهم».

ووقف 3 أشخاص واثقين بجواره، مما سموه «انتصارًا ودعم سيتلقونه من صيدا وطرابلس»، وقال أحدهم: «أي شيء يصير على الشيخ أحمد الأسير وأنصاره، وعلى فضل شاكر، سيكون الرد مدويًا في كل المناطق، في طرابلس، في الشمال».

المحكمة العسكرية: فضل شاكر تدخل في أعمال الإرهاب

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بالحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما، بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم، فضلا عن الحكم بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة، بتهمة تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وفي العام 2013 قضت المحكمة العسكرية الللبنانية بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، على فضل شاكر، لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وتجريده من حقوقه المدنية أيضا، حسب الوكالة اللبنانية.

وكان شاكر اعتزل الغناء وانضم عام 2013 إلى صفوف جماعة إسلامية مسلحة يرأسها الأسير.

وقبل يومين، أصدر فضل شاكر أغنية جديدة باللهجة المصرية، نشرها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتخطت عتبة مليوني مشاهدة.

واقتصر ظهور فضل شاكر العلني في السنوات الأخيرة على بعض الإطلالات الإعلامية، فيما تؤكد تقارير أنّه يقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من صيدا.