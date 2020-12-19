10 معلومات عن طليقة السويركي التي دخل السجن بسببها.. كانت حامل في توأم

انتشرت سيرتها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف «الوطن»، هويتها، إنها السيدة «ش.أ»، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، والتي كانت زوجته ضمن واقعة جمعه لـ 5 زوجات في آن واحد، حيث أصدرت المحكمة حكمها الخاص بهذه القضية في عام 2002، بسجنه لمدة 7 سنوات، وتم تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

كيف نشأت علاقتها مع السويركي

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن السيدة «ش.أ»، التي تزوجت السويركي لبضعة شهور، والتي جاءت كالتالي:

- كانت «ش.أ»، زوجة للشيخ الشهير «م.ج»، حيث تزوجت منه عرفيا، ولكن بعد فترة من الوقت طلقها.

- بعد طلاقها من الشيخ الشهير، تعرفت على رجل الأعمال سيد السويركي صاحب محال التوحيد والنور الشهيرة.

- أعجب بها السويركي، وأرسل لها بعض الوسطاء القريبين منها لكي يحصل على موافقتها.

- بعد الاتفاق على تفاصيل الزواج، تزوجها السويركي، ولم تكن تعلم بأن زوجها يجمع 5 زوجات في آن واحد.

- تمت الزيجة سريعا، وتفاجأت بعد شهور من الزواج أنها ضمن 4 زوجات أخريات، والتي بسببها تم سجنه.

- تزوجت «ش.أ» من سيد رجب السويركي، في عام 2001، وهي من الزوجات المعمرة في حياة السويركي، حيث استمرت تلك الزيجة لنحو بضعة شهور.

- كان حمل «ش.أ» مفاجأة غير متوقعة، لأن السويركي عادة لا يرغب في الإنجاب من كل فتاة تزوجها، والمفاجأة الأكبر أنها كانت حاملا في توأم.

- كانت «ش.أ» على ذمة السويركي عندما تمت محاكمته بتهمة الجمع بين 5 زوجات في آن واحد، ودخوله السجن.

- استغل أبناء السويركي، وجود والدهم في السجن، وقاموا بالاعتداء على «ش. أ»، مما تسبب في إجهاضها.

- عندما خرج من السجن سألها عن الطفلين فقالت له واقعة اعتداء الأبناء والإجهاض، فما كان منه إلا أن طلقها بعد أن أعطى لها مبلغا من المال، مثلما كان يفعل مع كل زوجة يطلقها.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على سيد رجب السويركي، منذ أيام، في تهمة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، لسنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.