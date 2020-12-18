تزوجها شيخ شهير عرفيا.. أول صور لزوجة السويركي: حملت توأما منه وطلقها

اقترن اسمها برجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، حيث كانت زوجته ضمن واقعة جمعه لـ 5 زوجات في آن واحد، والتي أصدرت المحكمة حكمها الخاص بهذه القضية في عام 2002، بسجنه لمدة 7 سنوات، وتم تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وكشفت مصادر لـ«الوطن» الستار عن الزوجة «ش.أ»، وهي إحدى زوجات سيد السويركي، والتي تزوجته مع 4 زوجات أخريات في مطلع الألفية، والتي بسببها تم سجنه، لافتة أن «ش.أ»، كانت متزوجة من شيخ شهير «م.ج»، عرفيًا، وبعد الطلاق تعرفت على السويركي وتزوجته.

قالت المصادر إن «ش.أ» كانت حاملا في توأم وبعد دخول السويركي السجن، اعتدى أبناؤه عليها حتى اُجهضت، وعندما خرج من السجن سألها عن الطفلين فقالت له واقعة اعتداء الأبناء والإجهاض، فما كان منه إلا أن طلقها بعد أن أعطى لها مبلغا من المال، مثلما كان يفعل مع كل زوجة يطلقها.

وأشارت المصادر إلى أن السويركي تزوج أكثر من 21 مرة، حيث أجرى إسماعيل مدكور مأذون منطقة السيدة زينب في مطلع الألفية الجديدة، عقد عدد من الزيجات والطلاق للسويركي، وكذلك أحمد السيد أمين مأذون عابدين، الذي عقد نحو 5 أو 6 زيجات لسيد السويركي، لافتة أن المأذون لم يكن يعرف حقيقة السويركي وأنه صاحب سلسلة المحال الشهيرة التوحيد والنور، إلا بعد عقد أكثر من زيجة.

القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال التوحيد والنور

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيد رجب السويركي، بتهمة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.