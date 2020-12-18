إطلاق رؤية مصر التعليمية 2030 بمدرسة الشهيد محمد الشيمي ببنها

أعلن عاطف علي عبد الحميد، مدير مدرسة الشهيد محمد البرعي الشيمي الثانوية المشتركة بسندنهور، التابعة لإدارة بنها التعليمية، إطلاق فعاليات رؤية مصر التعليمية 2030، إيمانا بدور المدرسة في تعزيز إستراتيجية مصر للتنمية 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح عاطف أن الفعاليات تتضمن تعزيز المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في الإدارة المدرسية، ورفع كفاءة المدرسة، حيث جرى تحويل 3 فصول بالمدرسة من خلال الجهود الذاتية إلى فصول ذكية وخضراء، بعد التخلص من الصورة السيئة التقليدية إلى صورة تلائم المعلم والتلاميذ، كما جرى تكريم أوائل الطلبة عن العام الدراسي 2019/ 2020 من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حفل روعي فيه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز ثقافة فريق العمل بين كافة العاملين بالمدرسة من الإدارة وهيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وقال عاطف أن الإستراتيجية الجديدة تضمن تعزيز ثقافة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بين التلاميذ والمدرسين خلال العام الدراسي الحالي لمواجهة الموجة الثانية من كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة، والدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وعبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، حيث تقوم الإستراتيجية على حل المشكلات لجميع العاملين بالمدرسة وتجميل المدرسة بالإعلام والشعارات الوطنية وإظهار المدرسة بشكل حضاري وتنسيقي.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز حجرة مدير المدرسة بالمشاركة المجتمعية وتنفيذ يوم رياضي كامل، تحت رعاية أسرة التربية الرياضية، بمشاركة نجوم نادي بنها الرياضي الرياضي القدامي، في إطار الالتزام بتنفيذ التعليمات المباشرة والإليكترونية الواردة من الإدارة التعليمية والتعليم الثانوي.

وأثنى عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها، على جهود المدرسة في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، مطالبا المدارس بالإدارة بالعمل على تفعيل الخطة بأسرع وقت، مؤكدا على أن الإدارة لا تألوا جهدا في دفع العملية التعليمية من خلال المبادرات المختلفة، من أجل توطين التكنولوجيا وتنفيذ رؤية مصر 2030، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.