مدير تعليمية بنها يؤكد على ضرورة تفعيل الأساليب الحديثة للتعليم

تفقد، اليوم الأربعاء عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالعاصمة بنها في إطار سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها؛ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء على توجهيها الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

أطمأن "فتح الباب" على توفر جميع الأدوية والمعقمات بعيادات التأمين الصحي داخل كل مدرسة ووجة باستقبال أي مسؤول أو مدرس أو طالب بالكشف عليهم بالكواشف الحرارية.

شدد فتح الباب أثناء الجولة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتعقيم الفصول والطرقات ودورات المياة بشكل دوري واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة للقاعات والفصول والمعامل، كما شدد على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل كل مدرسة والدخول على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين.

تابع فتح الباب تسليم التابلت لطلاب الخدمات بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ووجه بضرورة عمل ورشة عمل لتدريب الطلاب على كيفية استخدام التابلت والدخول من خلاله على المنصات التعليمية؛ كما وجه بضرورة الاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم وتفعيل الأكونت 365 بالنسبة لجميع المدرسين للدخول من خلالة على المنصات التعليمية.

في وقت سابق أحال مدير عام إدارة بنها التعليمية 40 مدرسا للتحقيق الفوري، بسبب "تزويغهما" من العمل أثناء اليوم الدراسي.

حيث فاجأ مدير الإدارة مدرسة الشهيد سمير منيب نعامة الإعدادية، مدرسة بطا الابتدائية بقرية بطا التابعين لإدارة بنها التعليمية، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس، بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، ووجد أن المدرسين غير موجودين داخل المدرسة.

وقال فتح الباب إن جولاته على المدارس مستمرة لمتابعة حالة الانضباط بها، وشدد فتح الباب على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين؛ كما شدد فتح الباب على ضرورة الدخول على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين.