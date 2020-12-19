عبدالحميد مدكور: لم نحتفل باليوم العالمي للغة العربية بسبب كورونا

قال الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام لـ مجمع اللغة العربية، إن المجمع كان يقيم احتفالا كبيرا كل عام بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، يتم فيه تقديم الأبحاث وتكريم المهتمين باللغة فى مجالات مختلفة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى التى تعنى باللغة، إلا أنه هذا العام وبسبب ظروف جائحة كورونا، تم إلغاء الاحتفالية، مؤكدا أن عمل المجمع لا يقتصر على يوم واحد، وإنما يعمل طوال العالم لخدمة اللغة.

وأضاف «مدكور»، في تصريح لـ «الوطن»، أن المجمع يقوم بدوره البحثي طوال العام، ويعمل على رصد ما يطرأ على اللغة، وكذلك يهتم بالوسائط المؤثرة فى اللغة ومنها التعليم والإعلام، مشيرا إلى أن نسبة استخدام اللغة الفصحى ضئيلة فى الإعلام والتعليم، ولا نجد الحديث باللغة العربية الفصحى إلا فى نشرات الأخبار والبرامج الثقافية، وكذلك التعليم يتم باللغة العامية بمن فيهم معلمو اللغة العربية، ويجب علينا تطوير ألستنا لنطق اللغة الفصحى وليس تعلمها، لإن الإنسان لا يتعلم لغة لا يستمع إليها، وهو من الأخطاء الجسيمة التى تؤدى إلى غربة اللغة العربية حتى فى موطنها.

وتابع: «يحب ألا تطغى اللغات الأجنبية على اللغة الأم، فى مراحل التعليم، لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية، وأدعو أن تأخذ اللغة العربية حقها فى التعلم، إلى سن العاشرة، على غرار ما يحدث في الدول الأجنبية التى لا تدخل اللغات الأخرى إلا بعد هذه السن، حتى يتقن الطالب لغته الأم».

وعن دور المجمع فى تطويرمناهج التعليم، أوضح: «ننتظر إصدار قانون حماية اللغة العربية، والقانون ملزم للمؤسسات والجهات باحترام استخدام اللغة العربية، والقانون روجع في وزارة العدل منذ سنتين، وذهب إلى مجلس الوزراء لكنه مازال ينتظر دوره في المناقشة، وإذا ظهر سيكون له تأثيره المهم والأساسي في حماية اللغة العربية، وأرجو أن يتم التصديق عليه قريبا».

وتحدث «مدكور»، عن المعجم التاريخى قائلا: «ينفق عليه الشيخ سلطان القاسمى، والذى أصدرته المجامع اللغوية فى 10 دول عربية برئاسة وريادة مجمع القاهرة، وهو يضم قصة تطور كل لفظ فى االلغة، وقد صدر منه 8 مجلدات، والتخيط أن يصل إلى 30 مجلدا، على أن يتم إتاحته على منصة إلكترونية».