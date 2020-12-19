«الإنجليلية» تحسم اليوم طريقة الاحتفال بأعياد الميلاد في ظل كورونا

يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اليوم السبت، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لمتابعة موقف تفشي فيروس كورونا المستجد في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير، ومن المقرر أن يحسم الاجتماع طريقة احتفال الطائفة بعيد الميلاد المجيد بداية العام المقبل طبقًا لتقويم الكنائس الشرقية.

كما يأتي اجتماع اليوم في إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد البلاد، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

وسبق واجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة القس أندريه زكي، يوم 3 ديسمبر الجاري، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وقرر وقتها استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، وأن لا يزيد عدد الحضور في الجنازات عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط ويُلغى العزاء بجميع القاعات، وكذلك قصر الحضور في الأفراج بنفس النسبة.

وقرر المجلس أيضًا إلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح، وتعليق جميع الزيارات الرعوية.

وعُقد اجتماع الطائفة الإنجيلية قبل أيام من احتفالات كنائس التقويم الغربي (الكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسريان الأرثوذكس والأرمن) بعيد الميلاد المجيد، عبر إقامة قداسات العيد مساء يوم 24 وصباح 25 ديسمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما انتهت إليه الهيئات العليا في تلك الكنائس.

وفي العادة تقيم الكنيسة الإنجيلية احتفالها الرسمي بعيد الميلاد في عصر أحد أيام الأسبوع الأول من يناير، بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء ورجال الدولة، في احتفال يتخلله صلوات تتضمن ترانيم الميلاد وكلمات روحية، يعقبه تلقي التهاني من المشاركين بتلك المناسبة.