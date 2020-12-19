3 يناير.. بدء تسليم أراضي الإسكان «الأكثر تميزا» و«بيت الوطن» بالعبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 8/2/2021، في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتمّ إحضار كل المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التي تمّ حجزها طبقاً لكراسة الشروط.

بدوره، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنَّه سيتمّ تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً التكميلية بالبلوك 18099، خلف الحي التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 : 70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنَّه سيتمّ تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.