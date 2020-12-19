لم يرحم عجزه.. لص يقتل جاره المعاق ويسرق أطرافه الصناعية في الخانكة

بُترت قدمه اليسرى في حادث تصادم مروع قبل 15 شهرًا وفقد خلالها عمله الحر لعدم قدرته على الحركة، فباع كل ما يملك واشترى أطرافًا صناعية لمساعدته على الحركة والعمل على توكتوك اشتراه أيضًا حتى يكون وسيلة لجلب الرزق، لكن تلك المأساة الإنسانية للشاب الثلاثيني، كانت محل طمع وجشع من جاره اللص الذي نصب له كمينه واستدرجه لتوصيله إلى مكان ما في الخانكة ثم قتله بسكين كان يخفيه في ملابسه وسرق أطرافه الصناعية ودراجته النارية وألقى بجثمانه في منطقة زراعية بالقليوبية.

اللص تربص بالضحية قبل الحادث بساعتين

الحادث المؤلم تعرض له شاب ثلاثيني وقع في خديعة جاره اللص الذي استقبله أمام منزله في الخانكة وأصر اللص على مساعدة الشاب في صعود سلالم العقار حتى يدخل شقته، وخلال تلك الدقائق دار بينهما نقاش حول ثمن الأطراف الصناعية التي قام بشرائها بمبلغ مالي والتوك توك الذي دفع فيه كل ما يملك، عندها قرر اللص التخلص من الشاب حتى يسرقه، فطالب اللص من الشاب أن يقوم بتوصيله إلى مكان خلف السكة الحديد، زاعمًا أنه ذاهب لمقابلة صديق له سيحصل منه على مبالغ مالية اقترضها منه منذ عدة أشهر فوافق الشاب العاجز، وعندما وصلا إلى المكان الخالي من المارة أخرج اللص سكينا وذبحه واستولى على الأطراف الصناعية ودراجته النارية وهاتفه المحمول وفر هاربًا .

التحريات: المتهم استولى على الأطراف الصناعية بعد ذبح الضحية

أسرة المجني عليه لاحظت غلق هاتفه لساعات طويلة على غير العادة وتأخره في العودة فانتابهم القلق وبدأوا في البحث عنه لمدة 24 ساعة حتى عثروا على جثمانه فأبلغوا قسم شرطة الخانكة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وناظرت الجثمان وتبين وجود جرح في الرقبة وطعنات في الصدر، ونجحت تحريات المباحث في كشف ملابسات الحادث بعد أن اعترف شاهد رؤية أن المجني عليه كان بصحبة جاره اللص قبل الحادث فألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة وأرشد عن المسروقات، وأنه كان يخفيها في منزله لعدة أيام حتى يتأكد من مرور أول 3 أيام على الجريمة دون ملاحقة أمنية له ثم يتصرف فيها بالبيع، وتوجهت قوة أمنية إلى المنزل وعثرت على المضبوطات وأنكرت أسرة اللص صلتها بالحادث أو معرفتها بتنفيذ المتهم للجريمة.

حبس المتهم بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة

24 ساعة من الجريمة كان المتهم ماثلًا أمام النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة واعترف المتهم أنه طمع في الأطراف الصناعية بعد أن عرف من المجني عليه أنه اشتراها بـ 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى توك توك ثمنه قرابة 40 ألف جنيه وكان ذلك السبب في الجريمة زاعمًا أنه كان يعتقد أن المباحث لن تكشفه، وعقب انتهاء اعتراف المتهم قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وكلفت المباحث بتقديم تقرير تحرياتها وإعادة المسروقات إلى ورثة المجني عليه.