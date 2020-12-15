"زي الأفلام".. القبض على لص توكتوك بعد مطاردة مثيرة بالبحيرة (فيديو)

حصلت "الوطن" على مقطع مصور لمطاردة عدد من المواطنين للصوص قاموا بسرقة توكتوك من مواطن على طريق التوفيقية بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث حاول اللص الهروب من السيارات التي تطارده وسط استغاثة مالك التوكتوك قائلًا "حرامي .. حرامي".

ضبط أخطر عصابة لسرقة "التكاتك" في البحيرة

ويظهر المقطع الذي تنشر "الوطن" نسخة منه وتخطت مدته دقيقة و10 ثواني "سيارة ملاكي تطارد أحد التكاتك على طريق سريع، فيما انضمت إليها سيارة نصف نقل حمراء اللون في المطاردة لتتمكن من الاصطدام بالتوكتوك ليسارع الأهالي بضبط اللص.

وقام الأهالي بتقييده وموجهًا إليه عدد من السباب ومعلنين نيتهم التوجه به لأقرب قسم شرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وإصلاح السيارات التي تضررت خلال المطاردة.

تفاصيل 4 حوادث سرقة بشوارع البحيرة بطلها "التوك توك"

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مؤخرًا من ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" والمكون من 4 أشخاص اتخذوا من مركز حوش عيسى والقرى المجاورة لها مسرحًا لتنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بمشاركة قطاع الأمن العام، تفيد تكوين 4 أشخاص عاطلين، لديهم معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 4 جرائم سرقة مركبات "توك توك" بدائرة المركز "بذات الأسلوب"، وجرى بإرشادهم ضبط جميع مركبات "التوك توك" المستولي عليها في تلك الوقائع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.