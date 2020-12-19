جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مراكز القياس والتقويم للتحول الرقمي

فازت جامعة المنصورة بمشروع «إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة» من بين العديد من الجامعات المصرية المتقدمة للمشروع ضمن مشروعات الدورة السادسة، لإنشاء وتطوير نظم القياس والتقويم في الامتحانات بالجامعات المصرية.

وتهدف هذه الدورة إلى التمويل دعمًا للتحول الرقمي في مجال قياس وتقويم الامتحانات بالجامعات المصرية.

ووقع عقد اتفاق المشروع عن وزارة التعليم العالي الطرف الأول: وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ويمثلها قانونًا في التوقيع الدكتور هشام عبدالخالق السيد المدير التنفيذي للوحدة مفوضًا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والطرف الثاني: جامعة المنصورة ويمثلها في التوقيع: الدكتور أشرف محمد عبدالباسط- رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود سليمان الجعيدي- عميد كلية الآداب، والدكتورة مها عبده العشماوي- بصفتها المدير التنفيذي للمشروع ومفوضًا عن الدكتور عادل التابعي زغلول- عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف عبدالباسط- عن سعادته لحصول جامعة المنصورة على هذا المشروع لأنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في تطوير نظم قياس وتقويم الامتحانات بالجامعة، موجها التهنئة إلي الدكتورة مها العشماوي لحصولها على المشروع.

وأبدى الدكتور محمود الجعيدي- عميد كلية الآداب سعادته بمشاركة كلية الآداب في هذا المشروع واستعدادها التام لتطوير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

وقالت الدكتورة مها العشماوي، بأن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة التحول الرقمي إلي نظم القياس والتقويم في الامتحانات كوسيلة لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتطوير نظم الاختبارات النظرية والعملية والشفهية ضماناً لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وأضافت، في بيان، أن البرنامج يهدف إلى تطبيق منظومة بنوك الأسئلة والتقييم وتحليل نتائج الامتحانات لضمان العدالة والشفافية في عملية القياس والتقويم بالجامعة، وإنشاء وتفعيل بنوك الأسئلة وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة، وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

وأشارت إلى أن مخرجات المشروع تتمثل في إنشاء مركز للقياس والتقويم بجامعة المنصورة، وإنشاء وحدة للقياس والتقويم بكلية الطب البيطري وتطوير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب جامعة المنصورة.