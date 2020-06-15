تكليف البربري مديرا تنفيذيا لمركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (711) بتاريخ 14 يونية 2020 بتجديد تكليف د.محمد أحمد عوض مصطفي البربري ، الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة بكلية التربية للقيام بعمل مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة لمدة عام إلي جانب عمله.

وقال د. محمد عوض البربري إن تجديد الثقة من قبل قيادات الجامعة باستمرار تكليفي للقيام بإدارة المركز لعام جديد لهو وسام علي صدري فلهم مني كل الشكر لهذه الثقة الغالية ووعد مني لبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير العملية التعليمية.

وأشار الدكتور البربري إلى أن مركز القياس والتقويم أنشئ عام 2014 لتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية الداعمة للتأهيل الريادي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة المُعززة لإنتاج أحدث أساليب وتقنيات القياس والتقويم وانتهاجها ميدانياً ، من خلال إنشاء البنية الأساسية والتجهيزية بوحدات القياس والتقويم الفرعية بالكليات ، وتطوير الأداء المؤسسي بوحدات القياس والتقويم الفرعية وتحويلها إلى مجمعات لبنوك الأسئلة ، والتدريب على بناء الاختبارات الاليكترونية E_ Smart Testsوتفعيلها ميدانياً، وإعداد ونشر ميثاق أخلاقي للقياس والتقويم ونظم الامتحانات ومستودعات وبنوك الاسئلة وتطبيق اختبارات متكافئة وأخري متعادلة وتحقيق التدريب عن بعد ضمن متطلبات عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وما يفرضه عصر الذكاء الاصطناعي من بناء وتطوير معارف ومهارات خريج الجامعة ، إضافة إلي الدور المجتمعي للمركز خلال الثلاث سنوات الماضية من تقديم دورات تدريبية نوعية لتأهيل الطلاب لسوق العمل .

وأضاف أن من أبرز أنشطة المركز هذا العام تدشين البرنامج التدريبي Peer Training المؤهل للالتحاق بالدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين الراغبين في العمل مع أبناء اللاجئين ، وذلك تمهيدًا لتفعيل الدبلومة ميدانيا في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لتعليم أبناء اللاجئين بمصر، والذي يشارك مركز القياس والتقويم في تنفيذه ممثلًا لجامعة الزقازيق بالتعاون مع 4 جامعات مصرية .