إجراءات جديدة لمجلس الدولة لمواجهة كورونا.. دخول صاحب الدعوى فقط

شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة اليوم السبت، انتظام في العمل داخل المحاكم في كل الفروع على مستوى الجمهورية، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول، فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وعقم عدد من العاملين بمقرات مجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشددت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي، على عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

اتخذ موظفو الأمن بمجلس الدولة، في مايو الماضي العديد من الإجراءات الاحترازية، طبقا لتعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في مواجهة المترددين من المحامين والمواطنين والموظفين، في اليوم الأول للعمل بداخل المجلس بعد وقف العمل داخلة جزئيا لمدة تزيد عن الشهربسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت أبرز تلك الإجراءات منع أي شخص من دخول المجلس إلا بعد ارتداء كمامة وطول فترة تواجده، والكشف عليه بجهاز لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي للاطمئنان على السلامة العامة داخل المجلس.