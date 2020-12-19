وزير البترول: مؤسسات الدولة تكاتفت ونجحت في التصدي لكورونا

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عالمنا شهد هذا العام أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فجائحة كورونا طالت العالم بأسرة ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوة اقتصادية وقد تكاتفت مؤسسات الدولة المصرية ونجحت في التصدي لهذا الوباء، وكذلك تقليل تداعياته الاقتصادية على الدولة بشكل كبير.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أن مصر تعد أحد الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019/2020 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل وعلى العالم بأسره، وقد عانت صناعة البترول عالميا على خلفية أزمة كورونا وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المنتجات البترولية إلى هبوط أسعار البترول في أسواق الطاقة العالمية وألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى.

وأكد، أن قطاع البترول المصري استطاع خلال الفترة من مارس وحتى الآن تحقيق مؤشرات إيجابية وعمل توازن بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين، وجاء هذا النجاح تبني قطاع البترول إستراتيجية جديدة وقد جاءت تحديات جائحة كورونا بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية واستدامة هذه الإصلاحات التي ثبت خلال الأشهر الماضية أهميتها وأثرها الإيجابي على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الإستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.