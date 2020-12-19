تفاصيل طرح 564 وحدة سكنية مميزة بمدينة رشيد غدا

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

تضمن شقق الإسكان المميز 2020 والطرح الجديد لوحدات الإسكان المميز وحدات كاملة التشطيب ضمن محور «الإسكان المتميز» بـ564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تترواح ما بين 90م2 و93م2، وبنموذج معماري مميز.

على أن يبدأ الحجز في تمام الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، على الموقع الإلكتروني للصندوق.

أما عن أسعار شقق الإسكان المميز 2020 فهي مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ويبلغ مقدم حجز وحدات الإسكان المميز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب «رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه» ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

1- التحويل من حساب العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في جميع البنوك داخل مصر عن طريق «ACH»، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2- أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك «تحويل داخلي»، وسيتم إرسال رسالة SMS، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.