وزير البترول: دول كبرى طلبت الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر دعت عام 2018 لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وذلك من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلا من النزاع ويدعم المنتدى عملية تكوين سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بالكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوي للقطاع الخاص لصناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات، أن ذلك يعد الذراع للقطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولي الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع في تنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.

وأكد أن المنتدى قد لاقى أصداء إيجابية عالمية وترحيبا دوليا وتم تلقي عدد من الطلبات الرسمية للانضمام للمنتدى، فقد بادرت فرنسا بطلب عضوية المنتدى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بطلب الانضمام كمراقب بصفة دائمة وهو الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى للمنظمة والمنطقة لاستكمال الحوار القائم على التعاون البناء من أجل تحقيق السلام ونشر التنمية وتحقيق طموحات ورفاهية الشعوب.

وتابع، أن المضي قدما هي سياسات الإصلاحات التي تم إتخاذها وكان قرارا مرتكزا على يقين راسخ في وعي وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم بالإضافة إلي الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدي إلي نتائج إيجابية حقيقية وهو ما بدأت تؤتي ثمارها.

كما أكد أن قطاع البترول ما زال يزخر بالعديد من الفرص في كل المجالات ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر ويدعمنا في ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة وتكاتف مؤسسات الحكومة.

وأعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث المتميز متمنيا للجميع حضورا طيبا ومشاركات ونقاشات مثمرة ومفيدة متمنيا النجاح لمصرنا العزيزة.