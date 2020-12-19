وزير المالية: انخفاض الدين من 108% إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السابع.

وتطرق «معيط» لما قامت به الحكومة المصرية ووزارة المالية في التعامل مع الدين الذي كان قد وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2017، وكان مستهدف وفقا للخطة الوصول في 2020 أن نكون 83%، ولم يتحقق ذلك بسبب نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه، ولكن استطاعت الحكومة النزول بالدين إلى 88%.

حجم خدمة الدين ينخفض سنة بعد أخرى

وأوضح معيط أنه من يرغب أن يتحدث عن الدين وسياسته يجب أن يتحدث عن 4 عناصر، وهي حجم الدين، وحجم خدمته، ومتوسط عمر الدين، وأدوات الدين، وبالنسبة لحجم الدين لا يوجد دولة بالعالم لا يزيد الدين بها كقيمة، ولكنه ينخفض مع النمو ومع تخفيض العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي، وهذا ما عملت عليه الحكومة، وبالتالي كان من المفترض أن معدل نمو الدين يظل منخفضا.

وكشف أن حجم الفوائد كان وصل لما يقترب من 570 مليار وهي كانت نسبة كبيرة، ولكن حجم خدمة الدين ينخفض سنة بعد أخرى بعد تحقيق فائض أولي وتخفيض العجز، وأيضا نتيحة انخفاض معدلات التضخم والفائدة وتنخفض الفوائد، وهي نقطة إيجابية عكس العالم.

وأشار معيط إلى أن العالم تأثر في فترة كورونا وهناك دول مثل تركيا زادت الفائدة الخاصة بالدين، والتي زادت من 10.25% إلى 15%، ولكن مصر وخصوصا البنك المركزي خفض الفوائد 3 مرات، وهو مفيد للصناعة ومفيد لخدمة الدين، موضحاً أنه أثناء وقبل الجائحة وأثناء الاصلاح الاقتصادي كان هناك معدلات تضخم مرتفعة جدا واضطرت الحكومة للإقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة، ولكن «عملنا لأول مرة حاجة أنه الخزانة من حقها متكملش المدة وتستدعي الدين الذي هو أسعاره مرتفعة».