وزير المالية: خصصنا 2% من الناتج المحلي لمواجهة كورونا

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع.

تخفيضات ببعض أنواع الضرائب وخصوصا العقارية لمواجهة كورونا

وقال معيط نيابة عن رئيس الوزراء إن أزمة فيروس كورونا تمثلت في أزمة صحية تحولت لأزمة اقتصادية عالمية وأيضا أزمة اجتماعية أثرت على معظم مناحي الحياة في كل دول العالم وسيكون لها تبعات كبيرة، ولقد استطاعت الحكومة المصرية التعامل مع تلك الأزمة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي والدفع بمجموعة من الحزم التحفيزية التي طالت كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكان هدفها التقليل من أثر تلك الجائحة وخصوصا على القطاعات التي تأثرت سلبا ووجهت للقطاع الطبي وقطاع السياحة والفندقة والعمالة غير المنتظمة واشتملت على تخفيضات في بعض أنواع الضرائب وخصوصا الضرائب العقارية وأيضا تأجيل وتقسيط بعض أنواع الضرائب الأخرى.

صندوق النقد الدولي صنف الاقتصاد المصري كواحد من أفضل الآداء بأزمة كورونا

وكشف معيط أنه تم توجيه بعض القروض المنخفضة والعديمة للتكلفة لبعض القطاعات مثل قطاع السياحة والطيران المدني من أجل التعامل مع آثار أزمة كورونا والحد من تأثيرها على البطالة والوضع الاقتصادي والنواحي الاجتماعية للمجتمع المصري، وكان من آثار ذلك أننا وجدنا أن أداء الاقتصاد المصري صنف من خلال صندوق النقد الدولي بأنه واحد من أـفضل الاقتصادات آداء من حيث النفقة التي أنفقت للتعامل مع الجائحة والآثار الايجابية التي تمت، كما أن الاقتصاد المصري بفضل حزمة المشروعات التي تمت على كل القطاعات استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر للآثار السلبية لجائحة كورونا فاستمر في الأداء الإيجابي على الرغم من انتقال قطاعات كاملة للقطاعات السلبية مثل قطاع السياحة والفنادق وقطاعات أخرى، ولكنه سجل واحد من أفضل 5 أداء بالنمو على مستوى العالم وواحد من 15% من دول العالم بالأداء الإيجابي.