رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى

منح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر، فى إطار حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون المشترك فى شتى المجالات.

كما منح المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية؛ لدوره البارز فى تمكين الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الكورى بنفسه خلال زيارته لمصر بتقليد الوسام لكل منهما إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

قام سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، نيابة عن رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، بتقليد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، كما قام بتقليد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية، فى حفل تكريم قال عنه السفير الكورى: «إننا نجتمع للاحتفال والاعتراف بإسهامات اثنين من الشخصيات البارزة التى ساعدت فى تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر».

أضاف السفير الكورى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان صديقًا مخلصًا للحكومة والشركات الكورية، يرد دومًا على رسائله ويعمل على تذليل العقبات التى تواجه الشركات الكورية، فاستحق لقبه بين الشركات الكورية، وهو «حلَّال المشاكل»، فبفضل مساعيه الدؤوبة، يُمكن للشركات الكورية أن تعمل بنشاط رغم كورونا، وأن تواصل النمو والاستثمار للإسهام في تنمية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الجهود البارزة للمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، منذ عام 2018 كانت بمثابة قناة اتصال مكَّنت الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، خاصة السيارات الكورية، وإنشاء خط تجميع لسيارات كيا، ونحن نعتمد على دعمه المتواصل لمزيد من توطيد العلاقات بين بلدينا.

وأوضح أن هذا العام كان قاسيًا على الجميع بسبب وباء كورونا، وأن الأوقات الصعبة تكشف الأصدقاء الحقيقيين، وهكذا كانت كوريا ومصر تقفان معًا للتغلب بالحكمة على فيروس كورونا، ونحن على ثقة من أن قدرتنا الجماعية على تحمل هذه الأوقات الصعبة والتغلب عليها سويًا ستؤدى بنا إلى مستقبل أفضل.وقال: «احتفلنا مؤخرًا بذكرى مرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر، وخلال ربع القرن الماضى، حقق التعاون بين البلدين تقدمًا هائلاً فى مختلف المجالات، وفي هذه السنة المميزة، يسعدنى أن أقدم وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية لأهم شخصين أحبهما».

وأضاف أنه كان من المفترض أن يشهد هذا العام زيارة الرئيس الكورى «مون جاى. إن» فى أواخر مارس الماضى، وقد كان من المقرر أن يتم تقليد الأوسمة من قبل رئيس الجمهورية نفسه، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب وباء كورونا، إلا أن هذا الحفل سيتيح لنا المزيد من الفرص لمواصلة العمل بتفاؤل فى المستقبل.