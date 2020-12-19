معيط: أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وفقا لصندوق النقد الدولي

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع.

لدينا 14% زيادة بالإيرادات عن العام الماضي

أوضح معيط نيابة عن رئيس الوزراء أن «صندوق النقد الدولي أجرى اجتماعا لمراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي قال أنه فاق التوقعات بالرغم أنه هناك قطاعات بالاقتصاد المصري لا تؤدي مثل قطاعات السياحة والطيران والفنادق بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن هناك 14% زيادة بالإيرادات عن العام الماضي وفي الضرئاب 10% زيادة عن العام الماضي ومنها الضرائب غير السيادية 13% وهو إنجاز كبير».

استوعبنا أزمة كوورنا ونؤدي أداء جيدا

وأضاف معيط أن العجز الكلي هذا العام، مقارنة بالعام الماضي أقل وهو يدل على أن المالية العامة للدولة استوعبت الأزمة ومازالت تؤدي أداء جيدا، «حجم المشروعات التي تؤدى بمصر ضخمة جدا وتمول بمئات المليارات، والرئيس السيسي كان له نظرة ثاقبة حينما قال إنه لابد من الاستمرار لخلق فرص عمل ولضمان تحسين مستوى المعيشة وجلب الاستثمار».

حريصون على الاستمرار بالسياسات التي أشاد بها بيان صندوق النقد الدولي

وأشار معيط إلى أنه هناك توقعات بعد جائحة كورونا تستطيع مصر تخطي حاجز الـ5.5% و6.5%، ونستطيع الاستمرار في أداء فائض أولي 2%، وتخفيض العجز ونسير على نفس الاتجاه لأقل من 5% ويكون الدين أقل من 80%، بالإضافة لتحديات الإصلاح الهيكلي، ومازلنا نتحدث عن استقرار السياسات النقدية الفترة المقبلة والحفاظ على معدلات التضخم وخفض معدلات البطالة، مشددا على حرص الحكومة على الاستمرار في تلك السياسات والتي أشاد بها بيان صندوق النقد الدولي بالأمس.