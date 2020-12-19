ميلانيا ودونالد ترامب يحتفلان بالكريسماس قبل مغادرة البيت الأبيض

نشرت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب صورة تجمعها بزوجها الرئيس دونالد ترامب، وهما يرتديان بدلة رسمية سوداء، في البيت الأبيض بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: «عيد ميلاد مجيد من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب».

وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة الرسمية للبيت الأبيض أندريا هانكس، الزوجان وهما يقفان على سلالم مغطاة بالسجاد الأحمر، وقد ظهر ترامب مبتسمًا في الصورة برغم أنه على وشك مغادرة البيت الأبيض بحلول 20 يناير المقبل، بعد خسارة الانتخابات والمعارك القانونية أمام جو بايدن الذي يستعد للجلوس على مقعد الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات أمام بايدن بصورة مباشرة، ولكنه مازال متمسك برفع دهوى قضائية لإعادة فرز أصوات أو بطلان أصوات في عدد من الولايات، وأشار أحد المقربين أن الرئيس الأمريكي قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن الشهر المقبل، وذكرت شبكة «CNN»، إن ترامب يعيش حالة من الإنكار حتى بعد إقرار المجمع الانتخابي فوز منافسه الديمقراطي، وقال بعض مستشاريه بإنه سيرفض ترك البيت الأبيض ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج.

وعلى الجانب الآخر ألمح ترامب أنه يخطط العودة مرة أخرى إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وهو ما ناقشه مع المقربين منه خلال حفلة عيد الميلاد في البيت الأبيض، قائلا: «كانت 4 سنوات رائعة، نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات»، وفقًا لما نشره موقع «فرانس 24».