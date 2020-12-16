ترامب مستمر في الطعن على الانتخابات.. وبايدن ينوى ضم جمهوريين لإدارته

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات نوفمبر وبالتالي صار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية"، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وأعلن، الإثنين، فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

والثلاثاء بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهنئة بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرا، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

فى المقابل،أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه "أن تكون البلاد موحدة".

وقال في مقابلة مع "MSNBC"، عندما سئل عما إذا كان تعيين الجمهوريين ممكنا: "نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية" موضحا : "هدفنا هو أن تكون البلاد موحدة".

في السياق وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على منافسه السابق في الانتخابات بيت بوتيجيج، ليكون مرشحه لتولي وزارة النقل في الإدارة الجديدة للولايات المتحدة.

وذكر بايدن، في بيان، أنّ وزارة النقل بها تحديات متشابكة، سواء ما يخص الوظائف أو البنية التحتية أو قضيتي المساواة والتغير المناخي، وهي كلها قضايا تعهد بالاهتمام بها.

وقال الرئيس المنتخب: "أثق في العمدة بيت لتولي هذا المنصب برؤية جريئة وثاقبة وجودة عالية، وأنّه سيتمكن من تجميع جهود العاملين للقيام بأعمال عظيمة".

يذكر أنّ بوتيجيج، العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، كان منافسا لبايدن في الترشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أن يتنازل.