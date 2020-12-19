10 أخطاء على «فيس بوك» تعرضك لغرامة 250 ألف جنيه.. أبرزها السب والقذف

أخضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 صفحات الفيس بوك التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم تخضع هذه الصفحات للائحة الجزاءات التي تضمنت 7 عقوبات مختلفة تبدأ «بلفت النظر، ثم الاعتذار، فالإنذار، ثم غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، ثم منع النشر أو حجب المادة، وصولا إلى حجب الصفحة ذاتها، وأخيرا إبلاغ النيابة العامة».

وبحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي أرفقها المجلس الأعلى للإعلام في تقريره السنوي الثاني بشأن الحالة الإعلامية عن عام 2019، يبلغ عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نحو 101 مليون حساب، منها 44 مليون حساب على «فيس بوك»، و35 مليون حساب على «يوتيوب»، و22 مليون على «تويتر».

إجراءات ضد الحسابات المزيفة

وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق، إن المجلس ناشد كل الشخصيات العامة التي ينسب لها صفحات مزيفة على السوشيال ميديا، بإبلاغ المجلس لاتخاذ إجراءات بشأنها، والتي قد تصل لإبلاغ النيابة العامة، موضحا أنه جرى التصديق على قرار المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

وأكد أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور، استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتنص المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخباري كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

ووفق للائحة الجزاءات، يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا في الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جزاءات جاءت كالتالي:

- لفت النظر.

- الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

- الإنذار.

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.

- حجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

أما المادة 23 فنصت على أنه «يعد مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

- لفت النظر.

- الإنذار.

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة، بالعملة الأجنبية.

- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.

- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.