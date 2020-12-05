عاجل.. الأعلى للإعلام يوقف "صبايا الخير" ويحيل ريهام سعيد للتحقيق

قرر المجلس الأعلى للإعلام إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بحث اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وبحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة "استرايك" الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقا للقانون حتى الآن.

كما قرر المجلس استدعاء سميرة الدغيدي لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.