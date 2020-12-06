"الأعلى للإعلام": السوشيال ميديا الأكثر مخالفة بتغطية مباراة القمة

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يرصد مخالفات ارتكبتها الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بتغطية مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك التي أقيمت الجمعة 27 نوفمبر الماضي في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي فاز بها الأهلي.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن السوشيال ميديا شهدت بعض المخالفات لكنه اعتبرها "غير مؤثرة"، موضحا أنها كانت عبارة عن مناوشات بين جمهور الفريقين، وشدد على أن مبادرة نبذ التعصب التي دشنها المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أتت بتأثير إيجابي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنه سيعلن تقرير بما يسفر عنه الرصد سواء إيجابا أو سلبا، وأكد المجلس في بيان سابق ضرورة احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، كما عبر المجلس عن ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وشدد المجلس على أنّه وفقا للقانون، سيبادر على الفور بإجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظا على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.

وقال الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التغطية الصحفية التي سبقت مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة ولم يتم رصد أية مخالفات، مؤكدا على الأثر الإيجابي لمبادرة "نبذ التعصب".

وأضاف أبوزيد، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن هناك حالة من العصبية انتابت بعض المنتمين لنادي الزمالك بعد الهزيمة، ضاربا المثل بخالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، حيث قال إن "الغندور" اتهم حكم الفار بمجاملة الأهلي، مشددا على أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها في القريب العاجل للتحقيق في كل المخالفات.

وأكد أبوزيد: "الأمور الصحفية التي سبقت المباراة كانت هايلة جدا وشعار لا للتعصب الذي رفعه المجلس ووزير الرياضة كانت آثاره إيجابية جدا في كل مكان، حتى لما حد يحاول يخرج عن النص كان بيحاول يلم نفسه بحيث أن الدنيا تمشي بشكل مضبوط وبشكل محترم".

وتابع رئيس لجنة الإعلام الرياضي: "بالتأكيد حالة من العصبية كانت عند بعض الناس التابعة للون الأبيض، بحيث الناس عندها ثقة إن المباراة اتسرقت منهم وخالد الغندور اتهم حكم الفار بأنه مجامل للأهلي، ده كله بالتأكيد هيكون فيه جلسة عشان نشوف الدنيا فيها إيه الفترة الجاية هيكون فيه نشاط كبير جدا للجنة ضبط أداء الإعلامي لأن مرحلة السكينة والهدوء انتهت".