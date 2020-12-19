قصة 4 متطوعين غرقوا لإنقاذ 40 مهاجرا لبنانيا: المهرب أخذ أموالهم وهرب

كشف ‏تقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية تفاصيل ما جرى على متن رحلة موت لمركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مهربًا اتفق مع 40 لبنانيًا على الهجرة غير الشرعية نحو الحدود الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهرب أخذ حقائبهم وألف دولار للشخص واختفى، ليتركهم في وسط البحر دون أن يصلوا لأي شاطئ في برد قارس.

وبعد 3 أيام تقطعت بهم السبل دون طعام وماء، وتطوع أربعة شبان بالسباحة حتى شاطئ قبرص طلباً للمساعدة بعد موت طفلين ورجل مريض وامرأة.

غرق الشبان الأربعة، وتدخلت العناية الإلهية، إذ عثرت قوة بحرية تابعة للأمم المتحدة بعد 6 أيام على القارب.

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لصحيفة الإندبندنت إنه منذ منتصف عام 2020 تم رصد 712 شخصًا حاولوا العبور إلى أوروبا وغرق منهم 13 شخصًا.

تظهر هذه الأرقام زيادة كبيرة في عدد المهاجرين بالمقارنة مع 490 سافروا في 2018 و 270 آخر في 2019.

وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إنه من الواضح أن هذه الرحلات يقوم بها أشخاص لا يرون أي سبيل للبقاء في لبنان لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي يزداد سوءًا باستمرار.

وذكرت أن معظم الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إما يتجمعون معًا لشراء قارب خشبي، يُعرف محليًا باسم «الفلوكة»، أو يدفعون ما لا يقل عن ألف دولار للمهربين الذين ينحدرون من عائلات محلية قوية يطلق عليها سكان طرابلس اللبنانية لقب «المافيا».