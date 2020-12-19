في 6 خطوات.. طريقة حجز مقعد بالقطار إلكترونيا لمنع انتشار كورونا

من منطلق منع تكدس المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم إتاحة حجز جميع مقاعد القطارات الروسية الجديدة والمكيفة وقطارات الـVIP والنوم عبر شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا القرار بهدف التيسير على المسافرين ومستقلي القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مع استمرار طرق الحجز التقليدية المتمثلة في الحجز عبر منافذ بيع التذاكر المتواجدة في المحطات، وفقا لرئيس هيئة السكة الحديد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة طريقة حجز مقعد بالسكة الحديد إلكترونيا:

خطوات الحجز إلكترونيا

أولا: قم بالدخول على موقع الهيئة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيا: ستظر أمامك رحلات القطار المختلفة قم باختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

ثالثا: في حالة وجود مقاعد متاحة، يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

رابعا: إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

خامسا: يقوم النظام بعرض بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الالكتروني للمستخدم.

سادسا: في موعد الرحلة، يتوجه المستخدم للمقعد المحدد حسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

تدوين الاسم والرقم القومي للراكب على تذكرة القطار الإلكترونية

ونوه رئيس السكة الحديد، إلى أن أي راكب يمكنه الحجز بالقطار الذي يريد السفر خلاله عبر الإنترنت حتى موعد قيام هذا القطار، وحجز التذاكر عبر الإنترنت سواء برنامج الحجز عبر الموبايل أو موقع الهيئة الإلكتروني تطبق عليه نفس قواعد الحجز عبر شبابيك الحجز بالمحطات، حيث يتم التدوين على التذكرة المحجوزة إلكترونيا بيانات الراكب «اسمه ورقمه القومي»، كما أنه لا يمكن لأي راكب حجز أكثر من 4 تذاكر مثلما يحدث في شباك الحجز الموجود بالمحطة.