القصة الكاملة لقضية جاليري الزمالك.. براءة نهى العمروسي وسجن صديقها

الساعة تشير إلى العاشرة من مساء يوم 22 أبريل 2014.. داخل جاليري لحل التحف والأنتيكات بالزمالك، كانت الفنانة نهى العمروسي وآخرون من بينهم مدير المكان المخرج عمرو فاروق، داخل الجاليري، حين داهمته أجهزة الأمن وألقت القبض عليهم، لاتهامهم بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وتم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل.

وصلت القضية التى عُرفت إعلاميا بـ«جاليرى الزمالك» إلى ساحات المحاكم ولكن على فترات متباعدة ومصير مختلف.. فمنهم من حصل على البراءة وعلى رأسهم نهى العمروسي، ومنهم من أُدين بحكم سجن وآخرهم المخرج عمرو فاروق، والذي عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

جاليرى الزمالك

كانت نهى العمروسي داخل الجاليري فى زيارة لصديقها مالك الجاليري، الذي كان متواجدا هناك بصحبة آخرين فى المحل الذي يملكه، حين فاجأتهم قوات الأمن وألقت القبض عليهم جميعا، بعدما أثبتت التحريات السرية أن مالك المحل وآخرين اعتادوا تعاطي المواد المخدرة فيه باستمرار، حيث أمرت النيابة العامة بضبطهم، وألقت الشرطة القبض عليهم، وتم التحفظ عليهم فى قسم شرطة قصر النيل، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

تحقيقات النيابة

بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، بعد تلقيها محضر ضبطهم والتحريات التى جرت حولهم، وكان عددهم 10 متهمين من بينهم العمروسي وصديقها عمرو فاروق، وأمرت النيابة بتوقيع كشف طبي عليهم، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه"، وأثناء التحقيقات التى جرت معها، أمرت النيابة بإخلاء سبيل العمروسي على ذمة القضية، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي حينها، سلبية العينة المأخوذة منها.

الإحالة للجنايات :

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأثناء الجلسات، أمرت المحكمة التى نظرت القضية برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إخلاء سبيل المتهم عمرو فاروق، على ذمة القضية.

حكم أول درجة :

في 10 يناير 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بمعاقبة متهمين اثنين فى القضية بالسجن المؤبد بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، كما عاقبت 4 متهمين، بالسجن 3 سنوات، بينما قضت ببراءة 4 من الاتهام ذاته على رأسهم الفنانة نهى العمروسي، وصدر حكم الإدانة بحق "فاروق" غيابيا.

إعادة محاكمة عمرو فاروق :

سافر "فاروق" إلى خارج البلاد، وأُعيدت إجراءات محاكمته بموجب توكيل حضر به محاميه، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.

ونظرت المحكمة الدعوى فى عدة جلسات، وتداولتها، وبتاريخ اليوم السبت، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبد الله سلام، حكما بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

قوائم ترقب الوصول :

قال مصدر مطلع، إنه بموجب حكم الجنايات الصادر فى القضية، فإن الأجهزة المختصة ستدرج المحكوم عليه على قوائم ترقب الوصول، تمهيدا للقبض عليه فور وصوله البلاد عبر أي منفذ وصول سواء مطار أو ميناء أو معبر بري.

الطعن أمام النقض :

يحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما، تبدأ من اليوم السبت، لكن اشترط القانون أن يكون المتهم محبوسا خلال نظر الطعن، وهو ما يعني أنه على المتهم الحضور إلى البلاد قبل نظر الطعن، لتقديم إفادة للمحكمة بما يفيد الحبس، ويواجه خلال الطعن 3 احتمالات أولها هو تأييد الحكم ورفض الطعن، أو تعديل الحكم وتخفيفه، أو إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.